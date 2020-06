Piercing Gallery Map

From BME Encyclopedia

Revision as of 18:34, 6 July 2015 (view source) Jen ← Older edit Latest revision as of 16:50, 3 June 2020 (view source) Jen Line 2: Line 2: ==Ear Piercings== ==Ear Piercings== − *[http:// bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/ Ear Piercing] + *[http:// bme .com/media/all/pierce/01-ear/ Ear Piercing] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/atrag/ Anti-Tragus Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/atrag/ Anti-Tragus Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/conch-piercings/ Conch Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/conch-piercings/ Conch Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/daith/ Daith Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/daith/ Daith Piercings] **[http://www.bme.com/media/all/pierce/01-ear/ear-cartilage-piercing-reversal/ Ear Cartilage Piercing Reversal] **[http://www.bme.com/media/all/pierce/01-ear/ear-cartilage-piercing-reversal/ Ear Cartilage Piercing Reversal] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/str/ Ear Stretching (Past 1/2")] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/str/ Ear Stretching (Past 1/2")] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/fixlobe/ Earlobe Reconstruction] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/fixlobe/ Earlobe Reconstruction] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/ind/ Industrials & Orbitals] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/ind/ Industrials & Orbitals] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/lgcart/ Large Gauge Ear Cartilage] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/lgcart/ Large Gauge Ear Cartilage] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/reverse/ Lobe Piercing Reversal] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/reverse/ Lobe Piercing Reversal] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/scalp/ Lobe Scalpelling & Cutting] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/scalp/ Lobe Scalpelling & Cutting] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/cart/ Misc. Ear Cartilage Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/cart/ Misc. Ear Cartilage Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/other/ Misc. Ear Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/other/ Misc. Ear Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/nies/ Nies Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/nies/ Nies Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/rook/ Rook] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/rook/ Rook] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/snug/ Snug Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/snug/ Snug Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/lobe/ Standard Earlobe Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/lobe/ Standard Earlobe Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/trag/ Tragus Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/trag/ Tragus Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/trans/ Transverse & Vertical Lobes] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/trans/ Transverse & Vertical Lobes] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/01-ear/vtrag/ Vertical Tragus Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/01-ear/vtrag/ Vertical Tragus Piercings] ==Eyebrow Piercings== ==Eyebrow Piercings== − *[http:// bmezine .com/media/all/pierce/04-eyebrow/ Eyebrow Piercing] + *[http:// bme .com/media/all/pierce/04-eyebrow/ Eyebrow Piercing] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/04-eyebrow/anti/ Anti-Eyebrow] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/04-eyebrow/anti/ Anti-Eyebrow] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/04-eyebrow/bar/ Eyebrow Barbells] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/04-eyebrow/bar/ Eyebrow Barbells] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/04-eyebrow/bridge-piercings/ Bridge Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/04-eyebrow/bridge-piercings/ Bridge Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/04-eyebrow/horizontal-eyebrows/ Horizontal Eyebrows] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/04-eyebrow/horizontal-eyebrows/ Horizontal Eyebrows] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/04-eyebrow/ring/ Eyebrow Rings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/04-eyebrow/ring/ Eyebrow Rings] ==Female Piercings== ==Female Piercings== − *[http:// bmezine .com/media/all/pierce/10-female/ Female Piercing] (18+) + *[http:// bme .com/media/all/pierce/10-female/ Female Piercing] (18+) − **[http:// bmezine .com/media/all/pierce/10-female/christina-piercings/ Christina Piercings] + **[http:// bme .com/media/all/pierce/10-female/christina-piercings/ Christina Piercings] − **[http:// bmezine .com/media/all/pierce/10-female/clitoral-piercings/ Clitoral Piercings] + **[http:// bme .com/media/all/pierce/10-female/clitoral-piercings/ Clitoral Piercings] − **[http:// bmezine .com/media/all/pierce/10-female/female-anal-piercings/ Female Anal Piercings] + **[http:// bme .com/media/all/pierce/10-female/female-anal-piercings/ Female Anal Piercings] − **[http:// bmezine .com/media/all/pierce/10-female/female-ladder-piercings/ Female Ladder Piercings] + **[http:// bme .com/media/all/pierce/10-female/female-ladder-piercings/ Female Ladder Piercings] − **[http:// bmezine .com/media/all/pierce/10-female/fourchette-piercings/ Fourchette Piercings] + **[http:// bme .com/media/all/pierce/10-female/fourchette-piercings/ Fourchette Piercings] − **[http:// bmezine .com/media/all/pierce/10-female/horizontal-hood-piercings/ Horizontal Hood Piercings] + **[http:// bme .com/media/all/pierce/10-female/horizontal-hood-piercings/ Horizontal Hood Piercings] − **[http:// bmezine .com/media/all/pierce/10-female/inner-labial-piercings/ Inner Labial Piercings] + **[http:// bme .com/media/all/pierce/10-female/inner-labial-piercings/ Inner Labial Piercings] − **[http:// bmezine .com/media/all/pierce/10-female/isabella-piercings/ Isabella Piercings] + **[http:// bme .com/media/all/pierce/10-female/isabella-piercings/ Isabella Piercings] − **[http:// bmezine .com/media/all/pierce/10-female/labial-related-piercings/ Labial Related Piercings] + **[http:// bme .com/media/all/pierce/10-female/labial-related-piercings/ Labial Related Piercings] − **[http:// bmezine .com/media/all/pierce/10-female/other-female-genital-piercings/ Other Female Genital Piercings] + **[http:// bme .com/media/all/pierce/10-female/other-female-genital-piercings/ Other Female Genital Piercings] − **[http:// bmezine .com/media/all/pierce/10-female/outer-labial-piercings/ Outer Labial Piercings] + **[http:// bme .com/media/all/pierce/10-female/outer-labial-piercings/ Outer Labial Piercings] − **[http:// bmezine .com/media/all/pierce/10-female/princess-albertinas/ Princess Albertinas] + **[http:// bme .com/media/all/pierce/10-female/princess-albertinas/ Princess Albertinas] − **[http:// bmezine .com/media/all/pierce/10-female/triangle-piercings/ Triangle Piercings] + **[http:// bme .com/media/all/pierce/10-female/triangle-piercings/ Triangle Piercings] − **[http:// bmezine .com/media/all/pierce/10-female/vertical-hood-piercings/ Vertical Hood Piercings] + **[http:// bme .com/media/all/pierce/10-female/vertical-hood-piercings/ Vertical Hood Piercings] + + ==FTM Genital Piercings== + *[https://www.bme.com/media/all/pierce/ftm-genital-piercing/ FTM Genital Piercing] (18+) ==Lip Piercings== ==Lip Piercings== − *[http:// bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/ Lip Piercing] + *[http:// bme .com/media/all/pierce/05-lips/ Lip Piercing] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/cheek-piercings/ Cheek Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/05-lips/cheek-piercings/ Cheek Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/dahlia-piercings/ Dahlia Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/05-lips/dahlia-piercings/ Dahlia Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/horizontal-lip-piercings/ Horizontal Lip Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/05-lips/horizontal-lip-piercings/ Horizontal Lip Piercings] **[http://www.bme.com/media/all/pierce/05-lips/jestrum-piercings/ Jestrum Piercings] **[http://www.bme.com/media/all/pierce/05-lips/jestrum-piercings/ Jestrum Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/lowbrets/ Lowbrets] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/05-lips/lowbrets/ Lowbrets] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/labrets/ Labrets] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/05-lips/labrets/ Labrets] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/madonnas-and-medusas/ Madonnas & Medusas] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/05-lips/madonnas-and-medusas/ Madonnas & Medusas] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/double-and-multiple-labrets/ Double & Multiple Labrets] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/05-lips/double-and-multiple-labrets/ Double & Multiple Labrets] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/lip-rings/ Lip Rings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/05-lips/lip-rings/ Lip Rings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/scalpelled-and-large-gauge-lip-piercings/ Scalpelled and Large Gauge Lip Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/05-lips/scalpelled-and-large-gauge-lip-piercings/ Scalpelled and Large Gauge Lip Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/smiley-piercings/ Smiley Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/05-lips/smiley-piercings/ Smiley Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/vertical-labrets/ Vertical Labrets] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/05-lips/vertical-labrets/ Vertical Labrets] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/vertical-lowbrets/ Vertical Lowbrets] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/05-lips/vertical-lowbrets/ Vertical Lowbrets] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/nick-piercings/ Nick Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/05-lips/nick-piercings/ Nick Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/lip-plates/ Lip Plates] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/05-lips/lip-plates/ Lip Plates] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/05-lips/lip-disc-reversal/ Lip Disc Reversal] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/05-lips/lip-disc-reversal/ Lip Disc Reversal] ==Male Piercings== ==Male Piercings== − *[http:// bmezine .com/media/all/pierce/09-male/ Male Piercing] (18+) + *[http:// bme .com/media/all/pierce/09-male/ Male Piercing] (18+) − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/ampallangs/ Ampallangs] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/ampallangs/ Ampallangs] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/anal-piercings/ Anal Piercing] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/anal-piercings/ Anal Piercing] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/apadravyas/ Apadravyas] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/apadravyas/ Apadravyas] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/dolphins-deep-pas/ Dolphins and Deep PAs] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/dolphins-deep-pas/ Dolphins and Deep PAs] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/deep-male-piercings/ Deep Male Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/deep-male-piercings/ Deep Male Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/dydoe-piercings/ Dydoe Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/dydoe-piercings/ Dydoe Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/foreskin-piercings/ Foreskin Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/foreskin-piercings/ Foreskin Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/frenum-piercings/ Frenum Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/frenum-piercings/ Frenum Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/frenum-scrotal-ladders/ Frenum & Scrotal Ladders] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/frenum-scrotal-ladders/ Frenum & Scrotal Ladders] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/guiche-piercings/ Guiche Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/guiche-piercings/ Guiche Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/other-male-genital-piercings/ Other Male Genital Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/other-male-genital-piercings/ Other Male Genital Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/prince-alberts/ Prince Alberts] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/prince-alberts/ Prince Alberts] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/princes-wands/ Prince's Wands] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/princes-wands/ Prince's Wands] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/pubic-piercings/ Pubic Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/pubic-piercings/ Pubic Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/reverse-pa-piercings/ Reverse PA Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/reverse-pa-piercings/ Reverse PA Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/scrotal-and-hafada-piercings/ Scrotal and Hafada Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/scrotal-and-hafada-piercings/ Scrotal and Hafada Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/09-male/transscrotal-piercings/ Transscrotal Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/09-male/transscrotal-piercings/ Transscrotal Piercings] + + ==MTF Genital Piercings== + *[https://www.bme.com/media/all/pierce/mtf-genital-piercing/ MTF Genital Piercing] (18+) ==Microdermals== ==Microdermals== − *[http:// bmezine .com/media/all/pierce/microdermals/ Microdermals] + *[http:// bme .com/media/all/pierce/microdermals/ Microdermals] ==Navel Piercings== ==Navel Piercings== − *[http:// bmezine .com/media/all/pierce/07-navel/ Navel Piercing] + *[http:// bme .com/media/all/pierce/07-navel/ Navel Piercing] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/07-navel/big/ Big Navels]] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/07-navel/big/ Big Navels]] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/07-navel/multi/ Multi-Navels & Navel Projects] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/07-navel/multi/ Multi-Navels & Navel Projects] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/07-navel/other/ Horizontal, True, Deep & Other Navel Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/07-navel/other/ Horizontal, True, Deep & Other Navel Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/07-navel/std/ Standard Navel] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/07-navel/std/ Standard Navel] ==Nipple Piercings== ==Nipple Piercings== − *[http:// bmezine .com/media/all/pierce/08-nipple/ Nipple Piercing] (18+) + *[http:// bme .com/media/all/pierce/08-nipple/ Nipple Piercing] (18+) − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/08-nipple/large/ Large Gauge Nipple Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/08-nipple/large/ Large Gauge Nipple Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/08-nipple/multi/ Multiple Nipple Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/08-nipple/multi/ Multiple Nipple Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/08-nipple/shield/ Nipple Shields] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/08-nipple/shield/ Nipple Shields] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/08-nipple/standard-female-nipple/ Standard Female Nipple Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/08-nipple/standard-female-nipple/ Standard Female Nipple Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/08-nipple/standard-male-nipple/ Standard Male Nipple Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/08-nipple/standard-male-nipple/ Standard Male Nipple Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/08-nipple/third/ Third Nipple Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/08-nipple/third/ Third Nipple Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/08-nipple/nipsurf/ Nipple Surface Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/08-nipple/nipsurf/ Nipple Surface Piercings] ==Nose Piercings== ==Nose Piercings== − *[http:// bmezine .com/media/all/pierce/03-nose/ Nose Piercing] + *[http:// bme .com/media/all/pierce/03-nose/ Nose Piercing] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/03-nose/bign/ Big Nostrils] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/03-nose/bign/ Big Nostrils] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/03-nose/bigs/ Big Septums] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/03-nose/bigs/ Big Septums] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/03-nose/hnost/ High Nostrils] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/03-nose/hnost/ High Nostrils] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/03-nose/nostril-piercings/ Nostril Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/03-nose/nostril-piercings/ Nostril Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/03-nose/nose-related-piercings/ Nose Related Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/03-nose/nose-related-piercings/ Nose Related Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/03-nose/septum-piercings/ Septum Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/03-nose/septum-piercings/ Septum Piercings] ==Piercer Portfolios== ==Piercer Portfolios== Line 132: Line 138: ==Pocketing and Stapling== ==Pocketing and Stapling== − *[http:// bmezine .com/media/all/pierce/pocket/ Pocketing and Stapling] + *[http:// bme .com/media/all/pierce/pocket/ Pocketing and Stapling] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/pocket/coil/ Flesh Coils] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/pocket/coil/ Flesh Coils] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/pocket/misc/ Pocketing] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/pocket/misc/ Pocketing] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/pocket/plate/ Flesh Plating] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/pocket/plate/ Flesh Plating] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/pocket/staple/ Flesh Stapling] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/pocket/staple/ Flesh Stapling] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/pocket/inverse/ Inverse Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/pocket/inverse/ Inverse Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/pocket/anchor/ Dermal Anchoring] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/pocket/anchor/ Dermal Anchoring] ==Surface Piercings== ==Surface Piercings== − *[http:// bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/ Surface & Unusual Piercing] + *[http:// bme .com/media/all/pierce/11-surface/ Surface & Unusual Piercing] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/chest/ Deep Chest Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/chest/ Deep Chest Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/deep/ Misc. Deep Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/deep/ Misc. Deep Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/hand/ Non-Deep Hand Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/hand/ Non-Deep Hand Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/perma/ Permanent Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/perma/ Permanent Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/spbar/ Surface Bar Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/spbar/ Surface Bar Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/spbody/ Body Surface Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/spbody/ Body Surface Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/spchin/ Chin Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/spchin/ Chin Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/spface/ Facial Surface Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/spface/ Facial Surface Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/spneck/ Neck & Nape Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/spneck/ Neck & Nape Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/spsc/ Scalpelled Surface Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/spsc/ Scalpelled Surface Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/spscar/ Scar & Brace Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/spscar/ Scar & Brace Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/tbar/ T-Bar Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/tbar/ T-Bar Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/unus/ Very Unusual Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/unus/ Very Unusual Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/uvula/ Uvula Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/uvula/ Uvula Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/weave/ Surface Weaving] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/weave/ Surface Weaving] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/animal/ Animal Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/animal/ Animal Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/trans/ Fistula Transplant Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/trans/ Fistula Transplant Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/eye/ Eyelid Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/eye/ Eyelid Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/11-surface/corset/ Corset Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/11-surface/corset/ Corset Piercings] ==Tongue Piercings== ==Tongue Piercings== − *[http:// bmezine .com/media/all/pierce/02-tongue/ Tongue Piercing] + *[http:// bme .com/media/all/pierce/02-tongue/ Tongue Piercing] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/02-tongue/big/ Large Gauge Tongue Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/02-tongue/big/ Large Gauge Tongue Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/02-tongue/center-tongue-piercings/ Center Tongue Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/02-tongue/center-tongue-piercings/ Center Tongue Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/02-tongue/horiz/ Horizontal Tongue Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/02-tongue/horiz/ Horizontal Tongue Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/02-tongue/multi/ Multiple Center Tongue Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/02-tongue/multi/ Multiple Center Tongue Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/02-tongue/off/ Off-Center Tongue Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/02-tongue/off/ Off-Center Tongue Piercings] − **[http://www. bmezine .com/media/all/pierce/02-tongue/tongue-related-piercings/ Tongue Related Piercings] + **[http://www. bme .com/media/all/pierce/02-tongue/tongue-related-piercings/ Tongue Related Piercings] ==See Also== ==See Also==

The following is a gallery map of the piercing categories.

